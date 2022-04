Macron ya solo mira a Le Pen

Siendo realistas, a Emmanuel Macron solo le queda un adversario: la misma persona que en 2017. El 31 de marzo, Macron apuntó a Marine Le Pen y lamentó que ya no se presentara abiertamente “como extrema derecha”. En France Inter, el lunes 4 de abril, reconoció que no había conseguido frenar a los extremos, como prometió la noche de 2017 en la que fue elegido, pero aseguró que “los extremos no dan la respuesta correcta”. El 5 de abril, todo su discurso estuvo dirigido a la candidata Le Pen y a su visión de Europa: “Madame Le Pen quiere salir de Europa y del espacio Schengen. Todo su programa depende de ello”.

“Por cierto, sobre el Frente Nacional”, añadió, Macron, que solo se refiere al partido por su antiguo nombre: “No me dejo engañar por esa artimaña”, afirmó en una entrevista con la prensa regional el 4 de abril. “Estamos hablando de una señora que es la heredera de un clan que se presenta a las elecciones presidenciales desde los años 60. Esto no es una Agrupación, es un clan”.

A pocos días de la primera vuelta, su entorno se emplea a fondo para resucitar el pasado del partido de Le Pen y destruir el blanqueamiento puesto en marcha por la propia Le Pen desde que se hizo con las riendas del partido. No hay entrevista que pase sin una pregunta sobre Marine Le Pen. Muchas oportunidades para atizar a la candidata de RN.

Los ministros siguen el ejemplo del presidente

La consigna está clara: hay que recordar a los franceses de dónde viene Marine Le Pen. En Radio J, el 4 de abril, Sarah El Haïry, secretaria de Estado para la Juventud, habló de que “a la tía Marine se le une ahora su sobrina Marion, Marion Maréchal-Le Pen”, aunque esta se haya pasado al bando de Zemmour. “No debemos equivocarnos ni engañarnos a nosotros mismos. Sea cual sea el envoltorio que quiera ponerle hoy, es un programa de extrema derecha”, insistió la secretaria de Estado.

El miércoles 6 de abril, Gabriel Attal, portavoz del Gobierno, enlazó a le Pen con Rusia: Marine Le Pen “no ha cambiado desde 2014, cuando dijo que la anexión de Crimea no era ilegal”, ataja. También quiso recordar una expresión infame de su padre, Jean-Marie Le Pen, que le valió una condena judicial: “Para Marine Le Pen, los crímenes de guerra de Putin son un “detalle histórico”, por utilizar una expresión muy del gusto de su familia política”.