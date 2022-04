Macron reclama el apoyo de los franceses en la segunda vuelta porque "nada está decidido"

BENOIT TESSIER via REUTERS

Se ha hecho de rogar, pero no ha decepcionado a los suyos. Emmanuel Macron , presidente francés y candidato a la reelección, ha reclamado a los franceses su apoyo en la segunda vuelta de las presidenciales para derrotar a la candidata de la extrema derecha, Marine Le Pen , que ha accedido a la ronda final para hacerse con la presidencia del país.

“Invito de manera solemne a nuestros conciudadanos, cualquiera que sea su sensibilidad, a que se unan a nosotros. Algunos lo harán para obstaculizar a la extrema derecha y soy consciente de que eso no será un apoyo a mis proyecto. Lo respeto”, ha dicho Macron, que ha agradecido a los candidatos que han pedido el voto para él .

“Su confianza me honra, me obliga y me compromete”, ha agregado en un discurso en el que ha dado las gracias a todos los candidatos, incluido al ultraderechista Zemmour, al que, como a todos, los presentes en la sala también le han aplaudido.