"Todos los que tengáis familiares enfermos...": el mensaje de la 'influencer' española que ha dejado las redes para ser enfermera

“Recibí hace unos días el mensaje de una compañera enfermera diciéndome que necesitaban urgentemente más personal sanitario. Mandé mi curriculum al Hospital de la Paz, que están un poco desbordados. Pasaron tres cuartos de hora y me llamaron”.

“Espero que no me echéis demasiado de menos, me tengo que ir a ayudar a gente que lo necesita”, escribió el 15 de marzo junto a un vídeo en el que explicaba su decisión.

“Voy a trabajar en una planta con gente infectada toda de coronavirus”, contó. “Es una decisión que me ha costado tomar, al principio me daba miedo. El miedo es humano. Me daba miedo sobre todo por mi familia, por exponerles”, reconoció.

“Si todos pensáramos igual entonces no habría nadie trabajando en los hospitales, me sentía en la obligación moral de hacerlo”, añadió la influencer que también apunta que hay algo de egoísmo porque si no lo hacía se iba a sentir peor.

Hace unas horas Madame de Rosa ha colgado un Instagram Stories ataviada con la vestimenta hospitalaria junto a un mensaje dando gracias a todos los que le están enviando ánimos: “Acabo física y mentalmente agotada por la cantidad de trabajo, la escasez de material y, sobre todo, lo que peor llevo es ver a los enfermos solitos sin el apoyo y cariño de sus familiares. Me da mucha pena verles graves y solos”.

“Sabed todos los que tengáis familiares enfermos que les cuidamos con todo el cariño del mundo”, ha añadido.