Por qué las madres deben empezar a incluirse en los álbumes familiares

Me habría encantado tener unas pocas fotos buenas en las que saliéramos solamente las dos, pero no hay muchas. Supongo que se debe a que solo quería que la fotografiaran estando en su “mejor” aspecto, un problema que tenemos muchas madres, yo incluida.

Es algo que también hizo mi madre cuando documentó la vida de sus hijos. Cuando reviso ahora las fotografías de mi pasado, noto que faltan piezas del rompecabezas, historias que no quedaron debidamente inmortalizadas y que jamás podré recuperar. Sé que pasé muchas horas en el regazo de mi madre y acurrucada entre sus brazos. Sé que ella pasó muchas horas leyendo cuentos, desenredándome el pelo y participando en fiestas de té conmigo, pero no tengo pruebas tangibles de esos momentos.

Sin embargo, a los pocos años de empezar a crear estos álbumes, me di cuenta de que yo aparecía mucho menos que su padre. Mi legado como madre no estaba quedando documentado. Había fotografiado la vida de mis hijas desde mi perspectiva y había excluido a una de sus protagonistas favoritas.

Quiero documentar todos los momentos especiales de mis hijas, lo que implica que yo (y la mayoría de las madres) me quedo detrás de la cámara. Quiero inmortalizar todos los logros y todos los detalles para no olvidarme de ningún episodio de nuestra historia. Es un miedo que no logro disipar: si no inmortalizo ese momento, no lo recordaré. Confío en estas fotos para ayudarme a rellenar las piezas de mi pasado cuyos momentos están borrosos. De este modo, cuando no pueda oír el correteo de mis hijas por casa, siempre me quedarán estas fotos para transportarme al pasado. Las fotos son pequeñas piezas de un enorme rompecabezas: la historia de la vida de una persona.

Soy fotógrafa, así que suelo llevar la cámara conmigo allá adonde voy para asegurarme de que no me pierdo ningún momento especial. Los momentos cotidianos también son importantes para mí. Me enorgullece mi capacidad de inmortalizar exhaustivamente nuestras divertidas aventuras. Es extraño que una actividad o un nuevo logro no sean documentados en mi casa.