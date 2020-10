Madrid, capital polarizada

Vox no comunicó oficialmente a la Delegación del Gobierno la concentración de este lunes. Algunos agentes no sabían con exactitud el punto de Madrid en el que iba a arrancar la procesión ultra. Aún así, el despliegue de policía municipal y local ha sido notorio. Incluso algunos efectivos han multado a participantes despistados por el corte al tráfico de uno de los laterales del paseo del Prado.

Santiago Abascal reconoció este sábado que su partido no tenía intención de legalizar las marchas porque estaba convencido de que, de haberlo hecho, “el Gobierno habría tomado medidas para impedirlas”. A diferencia de la última concentración motorizada de la ultraderecha, el 23 de mayo, la de este 12 de octubre por Vox ha quedado en un limbo legal: no están prohibidas ni tampoco autorizadas. Eso sí, ambas se han desarrollado bajo el estado de alarma, al menos en Madrid. Una capital que escupe ruido. Tanto, que echa a quien se dispone tomar un café tranquilo en una terraza: “Toma, cóbrate, que me voy. No puedo con este ruido”, dice un cliente en una cafetería próxima a Colón. Ruido, mucho ruido.