Madrid de un plumazo

Mi amigo Mateo Sancho ha presentado estos días su “novela de auto ficción marica” Nueva York de un plumazo, la crónica a escalpelo de un periodista español treintañero buscándose la vida en Manhattan. Su retrato personal de la cultura gay neoyorquina, con tanto calado como frivolidad, asegura la diversión y reconfirma que, también desde esa perspectiva, la capital del mundo es un lugar fascinante.

Afortunadamente para los que vivimos en Madrid, su lectura no te hace añorar ni un segundo el sueño gay americano, porque nuestra ciudad ofrece casi de todo en ese aspecto y en un entorno, por el momento, más amigable. Tras la reciente vorágine del Orgullo, con cientos de miles de visitantes y locales inundando la ciudad, no se puede decir que falte presencia LGTBIQ. La naturalidad con la que Madrid ha evolucionado en un par de décadas hasta colocarse en la cúspide mundial de las ciudades friendly, nos reconcilia con los peajes que también hay que pagar por vivir aquí. El buen rollo que aportan espontáneamente los ciudadanos (que no Ciudadanos) suaviza el rigor urbano, con un patrimonio inmaterial que a ver si somos capaces de no dilapidar. Como dice Manuela Carmena, “la sociedad española es mucho mejor que los políticos”. Y en concreto, en Madrid, lo que se respira en sus calles tiene poco que ver con lo que se huele en sus instituciones.