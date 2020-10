Madrid exige al Gobierno central que no vuelva a cuestionar sus datos sanitarios: "No lo vamos a permitir"

Muy contundente. El consejero de Sanidad de Madrid ha “exigido” al Gobierno central “que no vuelva a cuestionar” los datos ofrecidos por el Ejecutivo regional sobre la evolución de la pandemia. Enrique Ruiz Escudero ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión del grupo covid-19 que conforma con el Ministerio de Sanidad para evidenciar su malestar por las declaraciones del Departamento al hilo de la supuesta evolución positiva en la región.

“El Gobierno de la Comunidad de Madrid no va a permitir que esta información (los datos confirmados por Madrid) se ponga en duda. Así se lo he hecho saber al ministro Salvador Illa y a Fernando Simón. Solicitamos el mayor de los respetos a los profesionales de la Comunidad, tan capacitados como los del Ministerio. Al cuestionar nuestros datos se cuestiona a nuestro profesionales”, ha espetado de inicio.

Escudero, uno de los integrantes del grupo de trabajo bipartito, ha recalcado haber “exigido una aclaración y que no se vuelvan a cuestionar nuestros datos”. “Ambos, ministro y director, espero que este tipo de insinuaciones no se vuelvan a producir. He transmitido nuestra queja. La frase “Madrid está mintiendo con los datos” hace que estemos mínimo preocupados, pero ambos han dicho que esa declaración no iba en ese sentido”.

Pide a Illa reabrir Madrid y el resto de municipios

“La Comunidad tiene un plan y este plan, lo digo con humildad y prudencia, funciona. Un plan pensado para esas zonas con alta incidencia. Llevamos dos semanas aplicándolo y los datos demuestran su efectividad”, ha proseguido Ruiz Escudero. “Hoy con los datos cerrados de la semana pasada, la tendencia se confirma. Hace dos semanas, el número de casos fue de 28.000. La siguiente hubo alrededor de 23.000 y la última, hasta el 4 de octubre, 16.770. Un descenso de un 42% en 15 días”.