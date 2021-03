Madrid, jóvenes y libertad

Samuel de Roman via Getty Images

Pensaba que los jóvenes habíamos vuelto a perder la oportunidad de formar parte de la acción política, de ser escuchados y, lo más importante, de que se entienda que sin un presente para los jóvenes no hay un futuro para la sociedad en su conjunto. Motivos para ese pensamiento no me han faltado, con ciertos medios de comunicación y el Gobierno empeñados en ofrecer una visión de la juventud distorsionada y ventajista, intentando grabar en la mente colectiva que los jóvenes solo servimos para hacer fiestas clandestinas y quemar Madrid y saquear negocios.

Pero eso tan solo es una mentira más que nos quieren colar y, aunque no niego que eso en ocasiones ocurra, en absoluto es seña de identidad de la juventud española. La inmensa mayoría es una juventud preocupada tanto por nuestro futuro como por el de los demás.

Pero no tiremos la toalla todavía, porque, aunque el Gobierno parece no querer apostar por los jóvenes, los jóvenes sí queremos apostar por un gobierno. Si algo nos diferencia de generaciones anteriores, es que nuestra generación ha nacido en una era digital donde todo fluye a una velocidad de vértigo, exigiendo la misma determinación y dinamismo en las decisiones a tomar.

Así es como fuimos capaces de unirnos muchos jóvenes de distintos signos políticos para construir unas medidas comunes y beneficiosas para todos en un documento 360 que se entregó a todos los parlamentarios en el Congreso de los Diputados y que muchos se comprometieron a cumplir. Estamos expectantes.