Madrid peatonalizará el Paseo del Prado o Arturo Soria para evitar aglomeraciones

Madrid no abrirá los parques por ahora pero sí volverá a hacer peatonales ciertas calles para favorecer la distancia social por la crisis sanitaria del coronavirus.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que las peatonalizaciones que estudia el Ayuntamiento de cara al fin de semana para evitar aglomeraciones en las calles llegarán a la “mayor parte” de los distritos, y que vías como el paseo del Prado o Arturo Soria volverán a tener uso peatonal.



En una entrevista en la Cope esta mañana recogida por EFE, Almeida ha reiterado la decisión de la corporación municipal de no abrir los parques antes del día 9 y ha pedido a los ciudadanos un “ejercicio de responsabilidad” para evitar aglomeraciones.



El primer edil de Madrid ha relatado, en este sentido, que cuando regresaba el lunes a su casa en moto desde el Palacio de Cibeles en torno a las nueve de la noche pudo ver a “muchísimas personas vestidas de deporte y a muy pocas personas haciendo deporte”.



“El deporte no puede ser una excusa para salir a la calle y poder ir a más de un kilómetro (del domicilio de residencia). Yo sé que es difícil pedir más paciencia y responsabilidad a los madrileños pero hemos hecho un camino muy largo” para hacer frente a la pandemia, ha aseverado.



Acerca de la peatonalización de determinadas zonas de la capital a las que se refirió el lunes de cara al fin de semana próximo, Martínez-Almeida ha precisado que “las zonas que ya estaban peatonalizadas” por el anterior equipo de Manuela Carmena (Ahora Madrid) como el paseo del Prado o Arturo Soria “volverán a esa situación”.



“Al mismo tiempo queremos ampliar en la mayor parte de los distritos de Madrid esas calles”, ha dicho el alcalde, y ha añadido que para ello se ha pedido información a los concejales presidentes de los distritos, y que “confía” se pueda acordar definitivamente en la Junta de Gobierno de esta semana.



Ha subrayado que, en todo caso, “no tendrá carácter permanente sino provisional”.



En cuanto a su opinión sobre la prórroga del estado de alarma, Martínez-Almeida ha aseverado que “en estos momentos y a expensas de lo que haga el Consejo de Ministros”, “no se dan las condiciones” para “votar a favor”.



Lo ha argumentado con base en dos puntos de vista. En primer lugar, que no se dan las mismas condiciones que el 14 de marzo cuando se decretó el estado de alarma, y segundo porque “no se dan las condiciones políticas” por los “insultos” del Gobierno al PP.



Apelando a su condición de abogado del Estado, ha sostenido que “hay determinada normativa” -ley de protección civil y ley general de sanidad, ha enumerado- que “posibilita opciones” para “poder garantizar” que no haya rebrotes o minimizar los contagios del coronavirus y a su vez “poder reactivar la economía”.



“La alternativa al estado de alarma no es el caos, es un conjunto de normas que tenemos en España que puede posibilitar en este momento sanitario conjugar que no haya rebrotes ni nuevos focos con reactivar la economía”, ha añadido.



El regidor ha afeado que se vinculen los ERTES al estado de alarma y ha supeditado una prórroga “en consecuencia de lo que acuerde el Consejo de Ministros pero al mismo tiempo de la conversación que tiene que tener el presidente del Gobierno”, Pedro Sánchez, con el presidente del PP y líder de la oposición, Pablo Casado.



“La pregunta que nos podemos plantear es si un Gobierno con esta fragilidad parlamentaria está en condiciones en este momento de afrontar la crisis económica y social con la conducta que está demostrando”, ha apostillado el alcalde de Madrid.