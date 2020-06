Madrid no contempla pedir ya el paso a la fase 3 pero quizá flexibilizar la 2

Anadolu Agency via Getty Images Un joven frente al Museo del Prado el 6 de junio de 2020 (Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images).

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que su Gobierno no se plantea pedir ya el paso de la región a la fase 3 de desescalada porque hay que analizar cómo evoluciona la recién estrenada fase 2, pero sí estudiará si se puede pedir “flexibilizar algo”.



Esta decisión afecta a Castilla y León, que ha mantenido desde el comienzo de la desescalada recelos sobre la velocidad de las nuevas medidas de la Comunidad de Madrid, especialmente las relacionadas con la movilidad entre autonomías, ya que la Junta ha explicado en varias ocasiones que la llegada de personas provenientes del territorio vecino estuvo detrás de buena parte de los contagios.



“Vamos poco a poco”, ha asegurado Ayuso en declaraciones en Esradio al ser preguntada por si Madrid podría pedir pasar a la fase 3 el próximo lunes a pesar de que ha entrado en la fase 2 este lunes.



Ayuso ha reconocido que no está de acuerdo con cómo están diseñadas las fases, y “como no hay transparencia” no se sabe “en qué cuarto oscuro de la Moncloa alguien ha decidido” qué se puede hacer y qué no en cada una de las fases.



Y como ejemplo, ha dicho que no le parece tan importante que pueda haber 20 personas en una misma casa como que se pueda volver pronto al trabajo. “Hay partes de las fases 2 y 3 que se podían haber aplicado antes”, ha afirmado.