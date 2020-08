Madrid pide evitar las "interacciones sociales innecesarias"

“Un confinamiento de estar en casa ya es una situación totalmente excepcional que no es el caso. La OMS recomienda tratar de restringir la interrelación social no necesaria que es donde está la Comunidad. Se trata no de un confinamiento, sino de evitar al máximo la interrelación social no necesaria. Entiendo que eso es difícil, pero tenemos que proteger nuestra salud. Hay que evitar la interrelación no necesaria porque estamos en un momento muy difícil”, ha insistido.

Asimismo, López ha señalado que la posibilidad de adoptar medidas más duras dependerá de la evolución de la pandemia y en función de cómo vaya se tomarán medidas, apostando por no alarmar a la población.

En este sentido, ha indicado que la situación en Tielmes, el primer municipio de la región con restricciones específicas, es diferente a otros lugares al tener riesgo de transmisión comunitaria. “En otros municipios del Sur la situación se está conteniendo con las medidas tomadas”, ha señalado, lanzando un mensaje de responsabilidad y tranquilidad a los madrileños.