Madrid quiere que las mascarillas sean obligatorias en establecimientos cerrados al pasar a fase 1

La presidenta madrileña ha dicho sentirse “el blanco fácil de la izquierda” y ha vuelto a referirse a las fotos que desataron la polémica este fin de semana en el diario El Mundo, asegurando que estaba muy cansada y que “su cabeza está puesta en otras cosas”.

“Quizá en otro momento hubiese dicho: esas fotos no me gustan, pero ahora mismo no quiero que la gente piense que no estoy centrada en lo importante”, ha zanjado.