Madrid recurrirá este viernes ante la Audiencia Nacional la orden de Sanidad y pedirá medidas cautelares

Esta mismo noche, tras conocerse el recurso de ‘su’ equipo, ha lanzado otra pulla: “Prefiero buscar consensos y soluciones en torno a una mesa que en los tribunales. No tenemos tiempo que perder. La unidad salva vidas”.

En contraste, varias horas después, el vicepresidente Ignacio Aguado ha lanzado un mensaje muy contundente con respecto a la actitud de su Ejecutivo, al pedir no pelearse en los tribunales : “Ahora toca colaborar más y pelearnos menos en ruedas de prensa o tribunales para salvar vidas”, ha escrito el líder de Ciudadanos en la comunidad. No ha sido su único mensaje.

En las últimas 24 horas han fallecido en España 182 personas por #COVID19 . 182 familias rotas y proyectos de vida truncados. Prefiero buscar consensos y soluciones en torno a una mesa que en los tribunales. No tenemos tiempo que perder. La unidad salva vidas. pic.twitter.com/f3fNT2sgIG

El Gobierno regional tiene hasta el viernes por la noche para dar cumplimiento a la orden emitida por el Ministerio de Sanidad. Esta tendrá que ser publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y posteriormente ratificada o no por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un plazo de tres días, han informado a Europa Press fuentes jurídicas. Madrid primero negó la validez jurídica de la orden ministerial

El jueves, el ministro Salvador Illa compareció en rueda de prensa tras la celebración de un Consejo Interterritorial de Salud donde debatió con las autonomías el borrador de actuación ante el repunte de casos en toda España; un documento previamente apalabrado con Madrid. Sin embargo, la decisión de confinar las localidades de más de 100.000 habitantes con peores índices de contagio contó, finalmente, con el no de Madrid (y el de Cataluña, Andalucía, Galicia y Ceuta).

El ‘no’ de los cinco territorios no frenó al Gobierno central, que anunció la ‘intervención’ de la capital y otros nueve municipios grandes de la región. Inmediatamente, el consejero de Sanidad de Ayuso mostró su negativa a aceptar la medida, al no ser un documento “jurídicamente válido” por no contar con el consenso de todos los intervinientes en la reunión.