Mads Würtz, otro Campeón del Mundo, el último en la (última) etapa del Tour

Y de remate, un danés. Casi como al principio, el país de los Sorensen, Rijs o Rasmussen vuelve a protagonizar la sección del ”último de la etapa del Tour”. “Premio” para Mads Würtz (Kathusa). En París levantó los brazos, otra vez, Caleb Ewan (Lotto-Soudal) y abrió lo que parece una era de dominio el vencedor final, Egan Bernal (Ineos). Ya no es una promesa.



El joven rodador de Kathusa es, a sus 25 años, una de tantas promesas aún por despuntar. Profesional desde 2013, destaca en las contrarrelojes; tanto que fue Campeón del Mundo Sub-23. También luce cuando la carretera obliga a rodar fuerte, como ha hecho ya en varias clásicas grandes.



Lleva el ciclismo en la sangre: nieto de, sobrino de, hijo de madre y padre ciclistas... En su casa se coleccionan las medallas mundiales como quien colecciona fotos. Por genética no iba a ser.



Puede ser mucho, aunque aún no haya llegado a mostrar todo lo prometido. De momento ya ha culminado su primer Tour (más el Giro de 2018), un “bautismo de fuego” para cualquier ciclista. Y además, es “de la casa”. Como tantos otros, vive en Girona.