Una de las magistradas que votó no: "No es posible que desde el TC se condicione la soberanía nacional"

Fernando Sanchez/Europa Press via Getty Images)

Fernando Sanchez/Europa Press via Getty Images)

“Condicionar” la “soberanía nacional”

De la misma forma, la jueza ha apuntado a que se dio una situación en la que los magistrados se vieron atrapados ante la urgencia de tener que votar en el Pleno, pero que no se llegó a negociar la resolución. También que sus homólogos que votaron su propia recusación sin decidir apartarse: “Es una posición individual que no se le puede exigir a nadie pero existen precedentes de otros tribunales constitucionales en el que los magistrados se abstienen”, recuerda, pero subraya que, de haber sucedido, se habría reducido la composición del órgano y no se habrían aplicado las cautelarísimas”.