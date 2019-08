Mahi responde a las críticas sobre su 'cambio físico' tras 'Supervivientes': "Estoy igual"

Los concursantes de Supervivientes 2019 cambiaron radicalmente en Honduras . Aunque los hay que han querido dar un giro tras el concurso. Mahi Masegosa , exconcursante de Maestros de la costura (TVE) y superviviente de esta última edición, ha cambiado radicalmente tras su paso por la isla. Y no, la pérdida de peso no ha tenido nada que ver.

“Las mejores cosas de la vida empiezan cuando empiezan las rebajas en Bershka”, ha escrito junto a la imagen que supera los 56.000 me gusta en dos días.

Su nuevo aspecto, con el pelo más corto y flequillo recto, ha sorprendido a sus seguidores y a muchos no les ha hecho demasiada gracia el cambio y la han acusado de haberse operado.

Te veo rara, qué te ha pasado en la cara.

Mahi, qué te has echo en la cara? No pareces la misma 🙏

Terrible te ves con esa peluca y la boca 👄 qué te ha pasado.

Me encantaba la auténtica, esta parece de plástico.

Parece que se le fue la mano con la cirugía, porque la cara está muy redonda y esas pelucas que mejor las cogiera para Carnavales y se dejara de circos. En fin, se le habrá subido a la cabeza🤣🤣🤣.

Tía no te empieces a tocar la cara... 🙏.

La granadina no ha dudado en responder este jueves a las críticas y zanjar los rumores en sus stories de Instagram. ”¿Qué cambio? Si estoy igual que estaba, me he puesto la lentillas azules y ya está. Y la gente diciendo ‘estabas mejor antes’, pero ¡si estoy igual que antes! Panda de mentirosos”, dice en los vídeos en los que recalca que se pone pelucas y lentillas desde hace tiempo y no se ha sometido a ninguna operación, ni ha engordado.