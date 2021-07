Maialen Chourraut se baja la mascarilla, mira a la cámara y lo dice claramente

Si no lo era ya, este martes lo ha conseguido: Maialen Chourraut se ha convertido en una de las mejores deportistas españolas de siempre. La vasca ganó el oro en Río de Janeiro, consiguió el bronce en Londres y ahora ha logrado la plata en Tokio en la modalidad de eslalon de piragüismo.

A Chourraut la han acompañado en el podio la alemana Ricarda Funk, que se ha llevado el oro, y la australiana Jessica Fox, que partía como favorita pero un golpe con la barbilla en la última puerta le ha privado del cajón más alto del podio.

La vasca ha tardado en creerse su nuevo hito olímpico, tal y como ha reconocido en TVE. “No me lo creo. No tiro la toalla hasta el final, le doy la vuelta a las cosas, lo peleo mucho. No venía como la más rápida, ha sido un ciclo olímpico duro y estoy muy contenta. Ahora deseando ver a Anne y darle un beso”, ha comentado a los micrófonos del ente público.

Chourraut ha dedicado la medalla de plata en todo momento a su hija de ocho años. Nada más terminar la bajada y marcar en ese instante el mejor tiempo, la deportista vasca ha mirado a la cámara, ha hecho un gesto y ha soltado un Anne.

Pero lo más especial se ha vivido cuando ha bajado del podio. Chourraut, que iba junto a Funk y Fox, se ha quedado unos metros por detrás y se ha acercado a la cámara que les seguía. La vasca se ha bajado la mascarilla que llevaba y ha pronunciado la palabra Anne, el nombre de su hija, dedicándole el triunfo que acababa de ganar.