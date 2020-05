Mal de altura

Ha habido otros monstruos en este domingo inacabable. El primero fue el miedo. Me cuenta un colega sobre unos vecinos ancianos y de poca salud, a los que preguntó si en algo podía ayudarles cuando apenas llevábamos una semana de cuarentena, aunque fuera hacerles la compra o bajar su basura. Ambos se echaron a llorar y le entregaron tres bolsas inmensas que rebosaban desperdicios. Aterrados por la enfermedad, habían emprendido una agonía que no merecían, dispuestos a no salir a la calle que iba a matarlos, a racionar las pocas conservas que una alacena guarda y a amontonar sus desechos y oraciones que solo mi amigo escuchó. No puedo saber, pero no quiero dejar de preguntar, cuántos de nuestros vecinos han quedado atrapados en la visión de su propia muerte.

Han transcurrido dos meses, pero tengo la sensación de haber embarrancado en una tarde de domingo provinciano de la que ni el sueño ni las mil conexiones inalámbricas con las que me he pertrechado pueden sacarme.

Insultos y amenazas han recibido los padres que paseaban a su retoño autista, por más que el decreto reconociera la necesidad terapéutica de la caminata para esos chavales y contemplara la excepción.

Igual suerte ha corrido el personal sanitario, de limpieza, de orden público o de centros de distribución que volvían a casa después de su trabajo. Como en una mala película del oeste (en las buenas siempre se dejaba un segundo al remordimiento) los celosos guardianes disparaban sin preguntar.

Aún peor los que conocían al objetivo, sabían de su imprescindible trabajo y, por saberlo, les han exigido, incluso con amenazas, el cambio fulminante de residencia.

En mi barrio, de dorados balcones, una señora a la que, para nuestro mal, se puede tildar de “biempensante”, increpó a dos chavales que fumaban un cigarrillo en un portal cercano. Como quiera que estos le contestaran con malos humos, la mujer amenazó con llamar a la policía municipal. Ante la tardanza de los “guindillas”, optó por disolver ella misma la concentración lanzando un tiesto que dejó en la acera la sangre delatora de los geranios.

Tipejos infames cuya ayuda nadie ha pedido. ¡Qué no sabrá Madrid de resistir con heroísmo asaltos y asedios! ¿No será capaz de luchar esta ciudad contra un virus si pudo resistir durante tres años frente a las ratas africanas?

Impresentables a los que la germanía ha señalado siempre con asco: chivota, mirlo, cantante, guipota, bocachancla, dedo… tipos ruines que hubieran trabajado gratis y haciendo horas extras para Torquemada o Billy el Niño (ese innombrable del que Dios no habrá podido ocuparse sin perder su inocencia, para bien decirlo con el divino Cioran). Si estos balconeros hubieran vuelto su cuello de jirafa, habrían visto las colas de quienes esperan, protegidos por una mascarilla de pudor, la menesterosa comida de la caridad, ahora que bien saben que esto no se pasará en dos semanas.

Mi hija Julieta me hace notar lo apropiadísimo del término “policía de balcón” por repugnante que sea la función que nombra. Y es que Julieta es puro lenguaje tal y como lo quería Borges: preciso, irracional, mágico. Apenas tendría cinco años cuando le pedí que me despertara de la siesta para ver una corrida de toros por televisión. “Cariño, en cuanto salga el toro me llamas”. Con puntualidad de alguacilillo, me llamó, primero suavemente: “Papi,papi “- y luego a voces- ”¡Papá! en la tele hay un toro y un hombre con una toalla”

Lejos en el tiempo queda aquel día en que, animado por su charla (de un cheli perdulario), pedí al taxista que me diera un par de vueltas innecesarias. Terminamos los dos compartiendo barra de bar con sendos cafés bajo nuestras narices. Él me confesó que había pasado por la cárcel tras una mediocre carrera de atracador. ” También di algún palo por tu barrio. Una noche jipiando a los maqueados que salían del Ritz de repente me olí a los maderos. Porque yo los huelo”-y se llevó el índice a la napia-.” Un pestañeo y ya me estaban cacheando. Suerte que yo iba de comunión”-dijo palmeándose el bolsillo-.

Le pedí, le supliqué, que me contara detalles sobre los entresijos de su empleo.

-En los atracos a bancos todo dios se tiraba al suelo a la primera voz. Y si alguno gritaba se callaba en cuanto yo le enseñaba la de los ojos negros.

-¿Cómo?

-La “recortá”, coño.

Fascinado por su cháchara se me olvidaban las gafas sobre el mostrador. “Jefe, que se deja las anchoas” (¿recuerdan, las gafas de falso carey de nuestos abuelos y padre? ¡Pura anchoa!).