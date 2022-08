Qué funciona y qué no para solucionar los malos olores del cuerpo

Aunque a veces la gente los utiliza indistintamente, los desodorantes y los antitranspirantes no son lo mismo. Los antitranspirantes impiden que salga el sudor, lo que significa que las axilas no serán un entorno ideal para que prosperen las bacterias, por lo que no habrá sudor ni olor. Los desodorantes no impiden la sudoración, pero hacen que huelas mejor, ya sea cubriendo el olor corporal o ayudando a inhibirlo. Está comprobado que ambos ayudan a mantener las axilas con un olor fresco.

Incluso los llamados desodorantes naturales, a menudo criticados por su incapacidad para prevenir el mal olor corporal, pueden enmascarar los malos olores siempre que tengas unas expectativas realistas: vas a seguir sudando, y al cambiar a un desodorante natural puedes encontrarte con unas semanas de mayor olor en las axilas mientras la piel se “desintoxica” antes de que empiece a funcionar. Conviene buscar los que tienen ingredientes antibacterianos como el aceite de coco y el bicarbonato de sodio para reducir la humedad.

Desde hace unos años, los antitranspirantes que utilizan compuestos a base de aluminio han sido objeto de críticas por su supuesta contribución a ciertas enfermedades, aunque las pruebas no son concluyentes y la mayoría de los expertos siguen diciendo que son seguros. “Los estudios no muestran una correlación entre los antitranspirantes a base de aluminio y enfermedades como el cáncer de mama y el Alzheimer, pero si usar una fórmula sin aluminio te da más tranquilidad, hazlo sin problema”, comenta Yadav.

Chris Callewaert, investigador postdoctoral de la Universidad de Gante y experto en olor corporal (incluso utiliza el apodo de Dr. Armpit [Dr. Axila] en Internet), apoya la tendencia a abandonar los antitranspirantes de aluminio, pero no por los rumores sobre sus efectos en la salud. Lo hace porque su investigación ha descubierto que los antitranspirantes tienen un impacto negativo en el microbioma de la axila. Esta alteración puede, en realidad, aumentar las bacterias causantes del mal olor. “No utilices antitranspirantes si el mal olor es ligero, ya que podrías empeorar las cosas a largo plazo”, advierte.

“Sudar es un fenómeno natural y no debes bloquear ese sudor si no es necesario”, añade. A no ser que padezcas hiperhidrosis, una enfermedad por la que las axilas sudan en exceso, recomienda el uso moderado de un desodorante normal.

Para los entusiastas de los desodorantes ácidos, elaborados con ingredientes como el ácido láctico y el ácido mandélico, que suelen usarse para exfoliar el rostro y suavizar la piel, hay una buena noticia: Callewaert le da el visto bueno. Como su nombre indica, estos productos son ácidos, igual que el pH natural de la axila. Los desodorantes típicos tienden a ser más alcalinos, por lo que al mantener la axila en equilibrio, consigues un microbioma sano y menos olor. La naturaleza exfoliante de los desodorantes ácidos también ayuda a mantener las axilas limpias, ya que eliminan el sudor y las moléculas olorosas mejor que el agua por sí sola.