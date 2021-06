Detenido en Málaga por robar 100.000 euros a su cuñada y cambiarlos por recortes de periódico

Un hombre de 55 años y nacionalidad española ha sido detenido por la Policía Nacional en Málaga por haber accedido supuestamente a la casa de su cuñada, con llaves falsas, para sustraer 100.000 euros en billetes, que sustituyó por recortes de periódico.



Las pesquisas policiales apuntan a que el investigado se apoderó de las llaves de su cuñada aprovechando un descuido, les hizo una copia y luego las devolvió a su sitio para no levantar sospechas, según ha informado este domingo la Policía en un comunicado.



Posteriormente, accedió a la vivienda cuando estaba vacía y tomó el dinero, que estaba guardado en unos sobres en un escondite ubicado en el mobiliario, y sustituyó los fajos de billetes por recortes de periódico.



La víctima no se percató de que le faltaban 100.000 euros que guardaba en su vivienda hasta pasados unos días, ya que la cerradura no estaba forzada ni el interior de la vivienda revuelto.



La investigación se centró en el entorno familiar y laboral de la denunciante, una vez que los agentes comprobaron que los accesos a la casa no presentaban signos de haber sido forzados.



Las averiguaciones condujeron a los agentes hasta el presunto responsable del robo, un cuñado de la víctima, que fue detenido el pasado 1 de junio, lo que permitió recuperar gran parte del dinero sustraído.



La Policía concluyó que el sospechoso aprovechó una reunión familiar para sustraer al descuido las llaves y después acceder al inmueble.