Malena Costa responde a las críticas por su última foto en Instagram: "¡Qué vergüenza que apoyes esto!"

Junto a la foto, Costa escribió: “Gracias @santiserracamps por darnos la oportunidad de compartir un rato con tus preciosos caballos, Claudio y Napo. Antes de que pongáis nada, estos dos caballos están en las mejores manos del mundo y súper súper cuidados!”.

Pese a esa matización, un usuario replicó: ¡Las narices! ¡Qué van a estar bien cuidados si son obligados a trabajar llevando y trayendo gente! Que su dueño se ponga a trabajar y deje de explotar a los pobres caballos. ¡Qué vergüenza que apoyes esto!”.

La modelo ha replicado subrayando que ella es amante de los animales y que conoce el caso específico de los dos caballos que aparecen en la foto.

“Estos caballos no se dedican a esto, sino mira el Instagram de Santi. No me gustan las ‘galeras’ que tienen a los caballos todo el día trabajando en muchos casos en condiciones precarias, es más , lo odio y jamás me subiría en una de ellas”, ha proseguido.

“En el caso de Napo y Claudio, son dos caballos plenamente felices que han ido con su dueño a la feria y no hacen negocio de ello, sino que comparten un momento juntos. SOY AMANTE DE LOS ANIMALES POR SI NO LO SABÍAS. Así que nunca voy a tolerar que me puedan tachar de lo contrario porque nunca me relacionaría con algo que yo supiese que le hace daño a ningún animal”, ha zanjado.