Malena Costa responde a las críticas por una foto: "¿No te da vergüenza subir estas imágenes marcándose las costillas?"

La modelo Malena Costa ha respondido en Instagram a un usuario que la criticó tras subir una foto en la que aparece en bikini.

″¿No te da vergüenza subir estas fotos marcándose las cotillas? La gente se piensa que esto es ser bonita y modelo? MUY TRISTE”, escribió el seguidor.

Lo cierto es que ese comentario era la excepción, ya que la gran mayoría de los fans de la modelo habían alabado su cuerpo. No obstante, Costa decidió replicar de forma contundente a quien la criticó.

“Lo único que me da vergüenza de aquí es tu comentario”, comenzó diciendo. “Mi cuerpo es así y no me avergüenzo de mi cuerpo y tampoco tengo por qué esconderlo. No toda la gente delgada tiene problemas de delgadez o incita a otras personas a tenerlos”, continuó.

“Yo soy un persona sana, que come saludable y hace deporte. Y este es mi cuerpo y lo ha sido siempre. Dicho esto para gustos los colores”, zanjó.