Malú habla por primera vez en público tras su supuesta relación con Albert Rivera: "Yo estoy..."

Hace unos meses, en torno al día de los enamorados, la Revista Semana dio la buena nueva: Malú y Albert Rivera son presuntamente pareja.

Desde entonces, ni una palabra por parte de ninguno de los implicados en la noticia. El líder de Ciudadanos ha acudido a numerosos programas de televisión donde le han preguntado por la relación y siempre ha evitado pronunciarse.

“Creo en la libertad de cada uno”, le dijo tanto a Bertín Osborne como a Susanna Griso, que se llevó un sonado corte.

Ahora, Malú ha hablado en un directo de Instagram después de recuperarse de una lesión en los ligamentos del tobillo que le ha mantenido fuera de los escenarios durante unos meses. “Va para largo”, ha dicho sobre su vuelta.

La artista ha hablado por primera vez después de los rumores de relación y ha sido muy escueta: “Hay cosas que te duelen porque no son muy justas, pero lo cierto es que yo estoy muy bien. Estoy feliz. Estoy tranquila. Me están pasando cosas muy bonitas. Me siento con las ganas de deciros que estoy bien, feliz”.

Esto coincide con las palabras de Rivera a Susanna Griso, donde afirmó que dejó “una relación de cuatro años y he empezado otra”.