Maluma cierra su Instagram por la última polémica: "¿Por qué hay gente tan estúpida?"

Los usuarios de la red criticaron duramente al colombiano por tenerlo fuera de su hábitat natural con comentarios como “mejor en libertad”, “devuélvelo adónde vive” e incluso hay quienes le acusaron de maltrato animal.

El reguetonero respondió contundente este lunes con una serie de stories en su perfil de Instagram en las que aparecía visiblemente enfadado y donde explicó que el animal pertenece al refugio mexicano Black Jaguar White Tiger.

“Por qué hay gente tan estúpida que cree que es una mascota mía. Ustedes no entienden que ese animal estaba ahí porque lo están ayudando, lo rescataron. De lo contrario estaría muerto”, señaló.

En otro de ellos, explicó que es “animalista” y que nunca apoyaría el “tráfico de animales” y cargó duramente contra los que le acusaban. ”¿Cómo les entra en la cabeza que yo pueda tener un león de mascota? ¿Por qué en vez de estar escribiendo estupideces, alegando y juzgando, por qué no salen a la calle y compran comida para los perros que lo necesitan? ¿Por qué no van y salvan animales? Dejen de estar criticando. No hablen tanta estupidez y no sean ignorantes”, recalcó.

Tras esto, Maluma no ha podido con las críticas y ha cerrado durante varias horas su cuenta de Instagram, que ha reabierto este lunes con un mensaje en las historias con el que avisa que el próximo 5 de junio habrá algo nuevo para sus seguidores.