Maluma sin 'baby'

Y dice la ex novia de Maluma que “hacen falta más hombres como Neymar, porque empoderan a las mujeres”. Así, como suena.

Al final todas las mujeres buscan hombres que las empoderen. Tengan el ex que tengan.

Rápidamente, y tras la humillación aparente que supone para un macho alfa que todo el equipo de Neymar Jr. celebre su acceso a la final de la #Champions con su #hit Hawai, en la que parece que se dirige a su ex y al futbolista, el colombiano sale negando la evidencia y aclarando que él no sufre “por amor”, que él es “Papi Juancho” y que no se enamora.