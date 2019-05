Àngels Barceló se acuerda de una serie de televisión al ver los 'hachazos' en el PP

Vodevil del PP en el 2 de mayo

La recepción, hoy, en la sede del Gobierno madrileño con motivo de la festividad del Dos de Mayo se ha convertido en una especie de vodevil que ha dejado en evidencia la situación en la que se encuentra el Partido Popular tras los pésimos resultados del domingo.

Esperanza Aguirre ha aceptado la invitación como expresidenta que es. Después de un año de ausencia, ha pensado que ella no iba a perderse el mambo y se ha arrancado criticando a Rajoy, responsabilizándolo de los males del PP. A Rajoy lo ha señalado también Pablo Casado, que no va a ser suya toda la culpa. Pero Casado también ha recibido colleja y se la ha dado Esperanza Aguirre por aquello de los chiringuitos y las mamandurrias que dijo sobre el líder ultraderechista, Santiago Abascal. Aguirre ha dicho que la patada a Abascal se la ha dado Casado en su culo.

Casado, que ha pasado por delante del hasta hace poco presidente madrileño, Ángel Garrido, que antes era del PP y ahora es de Ciudadanos. Garrido, por cierto que el año pasado ocupó la silla que separaba a Soraya Sáenz de Santamaría y Dolores de Cospedal para que no tuvieran que sentarse juntas. Dice Garrido que es que Casado no le ha visto, pero aprovecha para criticarle por su cambio de rumbo.

Y luego está lo de las sillas, quien se ha encargado del protocolo ha disfrutado de lo lindo sentando juntos a los más contrarios. Y en medio de ese vodevil ha aparecido un señor que casi nadie conoce pero que es el actual presidente de la comunidad, el tercero de esta legislatura, y que se llama Pedro Rollán y ha dado un discurso en el que ha hecho un canto a la estabilidad de la Comunidad de Madrid.

No me digan que todo lo que ha pasado hoy en la Puerta del Sol de Madrid no da para un capítulo de Aquí no hay quien viva.