Mamen Mendizábal desmonta al abogado de La Manada con tres simples preguntas

“Ella entró voluntariamente en ese cuarto. Ese es el problema”, replicó Martínez Becerra. ”¿Pidió ella que le grabaran esos vídeos? ¿Pidió ella que le quitaran el móvil? ¿Lo pidió?”, respondió la periodista.

“Señora Mendizábal, si no le gusta una parte de la respuesta no cambie la pregunta. No, si no le gusta una parte de la respuesta no cambie la pregunta”, cortó el abogado, que fue interrumpido por la presentadora: “No me gusta ninguna respuesta suya, pero no por eso voy a dejar de preguntar”.

Y fue entonces cuando formuló las tres preguntas que desmontaron a Martínez Becerra: ”¿Pidió ella ser violada? ¿Pidió ella que le robaran el móvil? ¿Pidió ella ser conducida a un cuarto de dos por dos en compañía de cinco hombres?”

“Ciertamente no”, admitió el abogado, que luego admitió: “El Tribunal Supremo le ha dado la razón a usted, por lo que no tengo por menos que decir que tiene usted razón”.