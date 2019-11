Mamen Mendizábal destroza a una diputada de Vox en solo 18 segundos

Mamen Mendizábal se ha ganado el aplauso de las redes sociales con su alegato en Más Vale Tarde en contra de la diputada de Vox en Madrid que dijo que “empodera mucho coser un botón”.

Entre otras perlas, la diputada regional de Vox Alicia Rubio afirmó este jueves en el Pleno de la Asamblea que “el feminismo es cáncer” y ha acusado a este movimiento de “representar fraudulentamente a las mujeres”.

Ante estas palabras, la presentadora de Más Vale Tarde ha sido contundente: “No empodera coser un botón. Eso no empodera. Mi abuela me enseñó a mí a coser un botón, ella era costurera; pero lo que empodera es lo que hizo mi abuela con mi madre, que es darle estudios. Y mi madre conmigo, que es hacerme libre y tener un sueldo que a uno le dé libertad. No empodera coser un botón”.

Y ha sentenciado: “Yo creo que esta gente está de coña”.