La tensa entrevista de Mamen Mendizábal a una doctora contraria a la eutanasia

Mamen Mendizábal, presentadora del programa Más Vale Tarde de LaSexta, vivió este jueves un tenso momento con Luisa González, vicepresidenta del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, contraria a la ley de eutanasia aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados.

González aseguró que los médicos tienen que hacer “todo lo posible” para aliviar el sufrimiento de los pacientes pero añadió que “quien te está pidiendo ayuda no te está pidiendo que le mates”.

“En el momento en que sabe que de la misma manera tú le puedes matar o le puedes tratar, esa confianza se viene abajo”, dijo la doctora, provocando la reacción de la periodista.

“Doctora, una cosa, yo creo que el lenguaje es muy importante y no es lo mismo matar que ayudar a morir. No tiene nada que ver matar con ayudar a morir”, intervino Mendizábal.

“Usted, Mamen, sabe en qué consiste ayudar a morir”, respondió la sanitaria, que enervó aún más a la presentadora, quien no perdió la compostura y contestó: “Por desgracia, sé mucho más de ayudar a morir, de ayudar a morir con dignidad, de lo que me habría gustado en la vida”.

“Bueno, pues usted sabe que para matar a una persona se necesita algo más que una sustancia”, trató de contestar la médico.

“Matar no, matar no, doctora, ayudar a morir”, volvió a interrumpir Mendizábal. “Matar no. No creo que un médico que ponga cuidados paliativos a una persona, que le programe morfina para llevar al final de la muerte a una persona terminal esté matando. Está ayudando a morir. Y eso se hace en España. Se hace hoy, ayer y antes de ayer”.

“No veo la diferencia”, contestó la doctora, “yo sí que sé cuál es la medicación que hay que preparar para que una persona que está viva deje de estar viva y pase a estar muerta, porque las dosis de los fármacos que se usan al final de la vida se puede llegar a la dosis que sea necesaria, no hay límite, es ilimitada, pero esa dosis se puede poner con dos intenciones: intención de aliviar o de matar. Esa es la diferencia y es lo que los médicos de España no aceptamos”.

“Algunos médicos, entiendo”, contestó Mendizábal.

“La grandísima mayoría y lo comprobará, Mamen”, dijo la doctora.

“No me parece lo mismo matar que morir. Usted sabrá mucho de medicación pero el lenguaje es mi especialidad, con lo cual, tablas doctora”, concluyó la presentadora, dando así por finalizada la entrevista.

