Mamen Mendizábal deja balbuceando a Arrimadas con este 'corte' en pleno directo

Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, fue entrevistada este viernes por Mamen Mendizábal en el programa Más Vale Tarde de LaSexta, donde la periodista le preguntó por el asesinato machista de las niñas de Tenerife y por los indultos a los presos del procés en Cataluña.

Arrimadas, que precisamente estaba en una manifestación en Barcelona contra los indultos, se mostró muy compungida con el terrible caso de violencia vicaria ocurrido en Tenerife y aseguró que este es un tema que genera unanimidad política.

Mendizábal le recordó, aunque sin nombrarlo, que hay partidos como Vox “que son negacionistas de la violencia machista”. Arrimadas aseguró que “hay varios partidos que han intentado sacar provecho” de lo sucedido con las niñas de Tenerife y que ella no tenía intención de hacer “partidismo” con este tema.

“Pero, señora Arrimadas, ¿usted se siente cómoda yendo a la calle el domingo, sumando fuerzas con Vox, por ejemplo?”, preguntó Mendizábal.

“Mire, yo le pediría que no hiciéramos este tipo de juegos, le pediría que no mezclara”, contestó Arrimadas.

“No, le hablo de los indultos”, apuntó la periodista. “Es decir, los partidos que van son los que van”, agregó Mendizábal.

“Los que van son los ciudadanos, no convocan partidos políticos, convoca una entidad de la sociedad civil”, prosiguió Arrimadas, que pidió “que no hagamos este tipo de cosas”. “En Colón se ha convocado por una entidad civil una concentración para pedir justicia, democracia y que no se premie siempre a los mismos, que son los que se saltan las leyes”, aseveró.

Arrimadas pidió “pensar más en los que cumplen, en los que pagan las facturas, en los que trabajan, en los que no insultan, en los que no se saltan las leyes”.

“Y premiarles a ellos, no a los que siempre han hecho lo que les ha dado la gana y que se sienten impunes, ¿no? Con la factura de la luz que estamos viendo en estos meses...”, continuó la líder de Ciudadanos, que fue interrumpida por Mendizábal.

“Señora Arrimadas, demasiada mezcla, demasiada mezcla. Para no querer mezclar usted, me está haciendo demasiada mezcla”, apuntó la periodista.

“Sí..., sí..., no... pues”, balbuceó Arrimadas antes de que Mendizábal prosiguiera. “Que me ha pedido usted que no mezclara a mí y me parece que se le ha ido la idea”, dijo la presentadora.

“Sí..., pero... pero... le puedo decir que en este país parece que se premia más a quienes se saltan las leyes que a quienes las cumplimos”, agregó Arrimadas antes de ser despedida definitivamente por la periodista.