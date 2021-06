Mamen Mendizábal ya tiene no uno, sino dos sustitutos en 'Más vale tarde'

“Aquí siempre hay un poco de jaleo, pero el equipo es encantador”, asegura en el vídeo Mendizábal a López y Pardo, que ya han presentado juntos las Campanadas de la cadena en cuatro ocasiones.

“Y tú te vas al centro, ¿no? Menuda suerte”, pregunta Pardo a su compañera, sin dar más pistas. “Sí, tengo muchísimas ganas”, es todo lo que responde Mendizábal.

Hace unos días, la periodista acudió a Liarla Pardo para hablar sobre su marcha, donde las dos se emocionaron.

“Bueno, ya sabes que han sido muchos años juntas, yo sólo espero que te vaya muy bien, sabes que te tengo mucho cariño”, dijo Pardo. “Yo te quiero muchísimo, Cris”, respondió Mendizábal agarrando la mano de su compañera.

“Yo también”, ha dicho Pardo, “espero que tengas muchísima suerte y que pases a ser mucho más feliz, que al final es de lo que se trata”.

“Claro y a seguir luchando y dando guerra”, contestó Mendizábal, mientras Pardo comenzaba a emocionarse y a soltar alguna lágrima que trataba de sofocar abanicándose con sus papeles. “Oye, no me pongas ahora tú también la lagrimita, que vamos a acabar fatal. Es que no doy crédito con esto que me estás haciendo”, bromeó.