Mamen Mendizábal sentencia así las palabras de Susana Díaz sobre la política

Encuentros Inesperados, espacio que conduce Mamen Mendizábal en La Sexta, ha emitido este jueves el último programa de la temporada, en el que ha reunido a Santiago Segura, Susana Díaz, Juan José Millás y Bibiana Fernández para hablar del paso del tiempo.

En un momento del debate Susana Díaz ha revelado las dificultades que tuvo cuando era política en relación a su imagen. “Tu manera de vestirte, de peinarte, siempre aspirabas a no parecer demasiado joven porque venías de sustituir a hombre muy mayores”.

Así, ha señalado, que sí hay “una presión para parecer de determinada edad según el momento y según la profesión en la que estás”. “Y eso a día de hoy lo seguimos sintiendo las mujeres”, ha asegurado. Ante estas palabras Mendizábal ha expresado: “Es que parece que nunca tenemos la edad buena”.

Juan José Millás ha apuntado entonces a Mendizábal que no entiende que se sienta así. ”Yo me veo muy bien pero veo que es difícil hacerse mayor”, ha respondido esta y el escritor le ha preguntado por qué es difícil hacerse mayor si no ha tenido la experiencia.