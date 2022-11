Mandos incompetentes y demasiadas muertes: marines rusos denuncian a sus comandantes en Donetsk

Efrem Lukatsky via AP

Efrem Lukatsky via AP

La carta no sólo es una queja, sino que señala culpables: el comandante del Distrito Militar del Este, el teniente general Rustam Muradov; el comandante de la Brigada de Infantería Naval 155, el coronel Zurab Akhmedov, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, Valery Gerasimov. Y también contiene una exigencia: los militares reclaman al gobernador del que dependen, en el este de Rusia, que pida cuanto antes al comandante en jefe supremo de las fuerzas armadas el envío de una comisión independiente para investigar lo ocurrido. No quieren que sea el Ministerio de Defensa del temido Serguéi Shoigú el que se haga cargo, porque temen que así no se conozca la verdad.