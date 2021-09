Manolete deja la SER después de 30 años: "Por la enfermedad, voy a tener que dejarlo"

YOTUBE AS Manolete en un vídeo del AS.

Manuel Esteban, mítico periodista deportivo conocido como Manolete, ha anunciado que deja la Cadena SER después de 30 años.

“Hoy es un día triste para mí. Por la enfermedad voy a tener que dejar de trabajar. Desde el año 92 trabajando en la Cadena SER, os doy las gracias a todos los que habéis estado conmigo, que he aprendido muchísimo”, ha dicho en su última colaboración en La Barra Libre de SER Deportivos.

Manolete tampoco ha querido olvidarse de esos fieles oyentes que han disfrutado de sus primicias sobre fichajes durante más de tres décadas. “Todos vosotros estáis en mi corazón”, ha dicho para despedirse de aficionados y compañeros.

Después han sido sus compañeros de programa y de profesión los que le han dedicado mensajes cariñosos. “Para mí, tu trayectoria se identifica por tres cosas: la primera, siempre al pie de la noticia, la segunda, saber contarlo de forma divertida y amena, y la tercera, nunca dijiste no. Siempre que te llamamos nos dijiste sí”, ha comentado Jordi Martí.

Antonio Romero ha recordado lo que se encontró cuando llegó en los 90 a la SER: “Cuando yo entré en la radio, Manolete no podía, y es literal, caminar por la Gran Vía del cariño que le tenían. Mantener durante tres décadas eso es muy difícil, pero lo más bonito no es lo que ha conseguido de profesional. No hay ni una sola persona de la profesión que cuando le dices que trabajas con Manolete no te diga un tío cojonudo”.