Manolo Lama cuenta la enfermedad que sufrió: "En aquella época era una infección incurable"

El periodista de la Cadena Cope Manolo Lama ha contado en una charla en el canal de Twitch de Siro López la enfermedad que sufrió de pequeño que le mantuvo cuatro años metido en una cama.

Lama ha relatado que entre los cinco y los nueve años estuvo ingresado en el Hospital Niño Jesús de Madrid sin poder andar: “Tuve una enfermedad que se llamaba osteomielitis, que es una enfermedad en los huesos”.

“En aquella época era una infección incurable, te entraba una infección por el tuétano del hueso y te iba comiendo. Me fue comiendo la tibia, luego el peroné, luego pasó a la otra pierna... Era una enfermedad que no se curaba, el antibiótico nunca llegaba a lo más profundo del hueso, por así decirlo”, ha explicado.

Durante esos años, ha contado que estuvo en una cama escayolado desde los dedos de los pies hasta las ingles operándose un miércoles sí y uno no para hacerse una limpieza: “Me marcó porque perdí mi infancia, a mis amigos. Aquellos hospitales no eran como los de ahora, tu madre solo te podían venir a ver dos veces por semana, a mí hermano no lo vi en tres años...”.

En esos años aprovechó para enamorarse del deporte. “Leía el Marca y el As desde la portada hasta la contraportada. Escuchaba el Carrusel Deportivo en una radio pequeña que me trajo mi tío”, ha asegurado.

Una vez salió del hospital, tal y como ha recordado, siguió sometiéndose a operaciones hasta los 14 años y le prohibieron hacer deporte, aunque él ha confesado que lo iba haciendo.