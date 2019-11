Manolo Lama y Juanma Castaño se enzarzan en antena por la salida de Cuatro del narrador

Manolo Lama y Juanma Castaño se enfrentaron este lunes en El Partidazo de la Cadena COPE a raíz de la destitución de Robert Moreno como seleccionador nacional.

El asturiano y presentador de la tertuliana nocturna defendía el regreso de Luis Enrique tras el fallecimiento de su hija. Por su parte, Lama, muy enfadado por la decisión, valoraba negativamente el comportamiento de la Federación Española con Moreno, mientras Castaño le pedía calma.

“Antes has pontificado y parecía que todos los que opinábamos en contra éramos unos tarados. Pues hay muchos que no estamos de acuerdo con esa homilía que has dado abriendo”, le respondió Lama, quien continuó afirmando que “parecía que era palabra de Dios”.

“Estoy indignado, porque no veis como han vacilado a un pobre hombre”, prosiguió el narrador. Su compañero González le corrigió y le dijo que la selección le había dado todo: “Han tenido que elegir entre Luis Enrique y Robert Moreno”. “Lo escogieron porque si pones a un Quiqué Setién, Marcelino o Michel con la vuelta de Luis Enrique tendrías problema”, le achacó Castaño defendiendo su posición.

“Manolo, si por cualquier circunstancia, tú tienes que faltar un día de tu trabajo...”, le quiso poner en situación el presentador. Lama le cortó rápidamente y ambos mantuvieron la siguiente conversación.