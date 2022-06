Patricia, diseñadora del mantón LGTBI de María del Monte: "La bandera tenía que tener sus lunares y su flecos"

A los aplausos a su discurso se han sumado las alabanzas al mantón LGTBI con toques flamencos que lució. Es obra de la diseñadora sevillana Patricia Palmero. “Me conocen como Tri Tri Mantones , Tri de Patri y el otro Tri, un homenaje a mi barrio, Triana”, cuenta por teléfono a El HuffPost en una mañana agitada en la que no para de recibir mensajes y felicitaciones. “Me están escribiendo a través de Instagram, por lo visto en Twitter se ha vuelto loca la gente, me dicen ’la estás liando con el mantón...”, comenta.

Palmero, que lleva siete años dedicándose a la moda, sabía que la cantante iba a dar el pregón, pero “no lo que iba a comentar”. “Su estilista se puso en contacto conmigo hace tiempo y me iba diciendo los eventos que tenía”, relata. Suyo es el mantón de inspiración torera que la folclórica se puso en el evento de Dior de hace unos días: “El capote lo tenía diseñado de antes, pero para el echarpe del Orgullo ellos me han dejado vía libre, no me han dicho qué es lo que quería, me han dejado que hiciera lo que yo sintiera y ese ha sido el resultado”.