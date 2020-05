Manu San Félix, un pez con forma de ser humano

Hola Félix, lo primero que quería preguntarte es: ¿cómo termina un chicarrón del norte como tú en Formentera? Soy nacido en Madrid pero crecido en Lekeitio. Desde muy pequeño mi obsesión era saltar al agua con las gafas de bucear. Al principio con un harpón que luego cambié por una cámara. Terminada mi carrera de biología, mi amigo y director de tesis fue decisivo para que me mudase a Formentera a ejercer mis tres pasiones: la biología, el submarinismo y la imagen submarina.

¿Y cómo acaba un madrileño de Lekeitio afincado en Formentera trabajando para National Geographic? En Formentera encontré mi paraíso particular. Pasando los días en el agua haciendo lo que me gustaba mientras que formaba una familia. Trabajé con mucha intensidad y llegaron los resultados. Gané el Wildlife Photographer of the Year y al año siguiente el World Underwater Festival. Eso me puso en el panorama de la imagen submarina internacional y Enric Sal, de National Geographic, me llamó para trabajar en su equipo. Y ahí estoy desde el año 2009, habiendo realizado 35 expediciones para ellos.

Si te digo la verdad no tengo ni idea de lo que hace un oceanógrafo... ¿Puedes explicarme en qué consiste tu trabajo? Mi objetivo personal es poder aportar mi granito de arena para contribuir a la protección de mares y océanos. Y mis herramientas son la biología, la imagen submarina y la comunicación.?En mi día a día alterno las inmersiones con el trabajo al frente del ordenador. Redacto proyectos de conservación, edito vídeo, escribo artículos, etc. La verdad es que no sé lo que es el aburrimiento y se me pasan los días volando.

¿Qué es y cómo funciona Pristine seas? Es un proyecto fundado por Enric Sala con el objetivo de explorar los lugares más remotos del océano para salvaguardarlos. Hoy por hoy es el proyecto referencia de National Geographic por el enorme éxito conseguido en términos de protección. Aproximadamente el 70% del océano protegido en el planeta lo es gracias a Pristine Seas. Para ello realizamos expediciones a esos lugares con el objetivo de crear una gran reserva marina usando la ciencia, la imagen y la capacidad de interlocución de National Geographic para inspirar al gobierno correspondiente a proteger y salvaguardar ese lugar.

¿Están el planeta y más concretamente los océanos tan jodidos como dicen? No hay ninguna duda que los océanos del mundo están en una situación más que preocupante. Según las Naciones Unidas, el 90% de los stocks de peces del planeta están agotados, sobre-explotados o explotados al completo. Hemos matado el 90% de los grandes peces del planeta, la mayoría tiburones, que cada año pescamos 100 millones.

En tus entrevistas siempre tratas de evitar el alarmismo. ¿Qué opinas del personaje de Greta Thunberg? ¿Crees que su modelo de activismo es eficaz? Creo que es muy bueno que los jóvenes expresen su preocupación por su futuro. No sigo a Greta Thunberg con detalle pero sé que mucha gente la sigue y otra mucha la critica. Creo que a menudo nuestra sociedad se distrae y en lugar de escuchar el mensaje se fija en el mensajero y le ataca. El cambio climático es una cuestión muy seria y debemos estar unidos.

Sabemos que fumar nos mata y aun así lo seguimos haciendo... ¿Puede una especie que no es capaz de cuidar de sí misma salvar el planeta? Esa es una muy buena reflexión. Quizás no somos tan inteligentes como pensamos. Sabíamos el riesgo de pandemia y no hicimos nada, habiendo sufrido ya avisos con pandemias previas (el VIH, el SARS, el MERS). Vimos lo que pasaba en China y en Italia y no hicimos nada. Sabemos que se nos viene un desastre encima con el calentamiento global y no estamos reaccionando. No reaccionamos hasta que vemos las orejas al lobo, y eso es muy peligroso.

Nos dicen que reciclemos, que no usemos plásticos de un solo uso, que volemos menos en avión... ¿No deberían ser los gobiernos quienes legislasen y tomasen medidas que atajaran los problemas medio ambientales? Por supuesto, los gobiernos tienen que legislar pero al mismo tiempo las empresas y los ciudadanos tenemos que ser responsables. Tenemos como ciudadanos la capacidad de penalizar a las empresas que están abusando de los plásticos. Y las empresas tienen la capacidad de hacer las cosas bien y educar a los ciudadanos

¿Pueden seguir las baleares viviendo del turismo sin que eso signifique destrozar el entorno? Absolutamente sí. El turismo es la economía de Baleares y por lo tanto hay que mantenerlo pero poniendo desde ya límites y gestionándolo correctamente. Si no lo hacemos la gente dejará de venir. Los turistas vienen aquí por la belleza natural, no vienen aquí por nosotros.

Imagina que te regalan una de esas enormes vallas publicitarias que hay a la salida del aeropuerto y que son lo primero que ven los turistas al llegar a Ibiza. ¿Qué pondrías en ella? “Mientras estés aquí cuida el entorno porque seguro que vas a querer volver. Gracias”. Ilustrado con imágenes espectaculares de la belleza y riqueza natural de las islas.

Para terminar, ¿a qué personaje del universo Ibiza te gustaría que entrevistase la próximo vez? A Ricardo Urgell, soy fan de él. Lleva muchos años aquí y ha visto el enorme cambio y tiene una sensibilidad especial hacia el mar y la naturaleza. Ama estas islas.