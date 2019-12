Manu Tenorio desvela su "raro" problema de salud: "Sentí un extraño dolor"

“Por fin estoy otra vez en casa después de una semana ingresado en el hospital”, celebró hace unas horas el cantante Manu Tenorio con sus seguidores de Instagram.

Por un problema de salud ha tenido que cancelar un viaje familiar a Suiza en el que iban a “conocer a Papá Noel”: “El día anterior sentí un extraño dolor en el tobillo y por si acaso fui a urgencias”.

“Automáticamente me ingresaron, tenía una cosa muy rara que se llama celulitis ( no, es la celulitis de la que estamos acostumbrados a escuchar, es otra cosa más rara y menos común) no no una torcedura ni nada de eso eso era algo bastante más complicado. Y otra vez pinchazos, análisis, antibióticos, intravenosos, tacs, otra vez no me podía mover, otra vez apenas podía casi ni andar, hasta me costaba trabajo ducharme yo solo y mantenerme en pie...”, ha relatado el artista.