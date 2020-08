Manual de vida como emigrante, exiliado… o huido

Nada más llegar a su nuevo destino tendrá que ir a hacer cola en el consulado general para registrarse… nada de mandar un email ni carta, no, tendrá que ir allí presencialmente a registrarse bien como residente temporal o residente permanente, con todo el sol de la República Dominicana o Portugal, en la calle y haciendo cola. Tendrá que llevarse una botellita de agua y sombrero para no sufrir un golpe de calor.

La tarjeta sanitaria y el derecho a ser tratado por la seguridad social en España se pierde tras pasar un periodo corto fuera del país (90 días), y por desgracia para nuestro nuevo exiliado al salir de la Unión Europea no podrá usar la tarjeta sanitaria europea. Pero quizás con sus ahorros no tendrá problemas con los gastos hospitalarios en el exterior.

Con este manual del emigrado, o en su caso exiliado, le puedo, por mi experiencia, ayudar a comprender su nueva situación y cómo desde su país hay una serie de derechos que no van a ser respetados, ni mucho menos promovidos por parte de ningún gobierno, como en los últimos 45 años… no voy a entrar en periodos predemocráticos, ya que hasta entonces los emigrados o exiliados directamente carecían de ningún derecho y llevaban consigo un castigo mayor del que ya es vivir fuera de tu país, expulsado.

Por pasos, ya que no es fácil. Lo primero es mandar una carta o un fax (seguro que hay algún museo de tecnologías pasadas que tenga algún fax en funcionamiento cerca) y enviar un formulario a la delegación provincial para pedir los papeles para votar. Este sobre le va a llegar tardísimo y probablemente, cuando envíe su voto, no llegue a ser uno de los agraciados que pueda hacer contar su voz en las elecciones… solo el 1.24% de los residentes en República Dominicana pudieron votar en las elecciones de junio.

Podrá ayudar a través del Consejo de Residentes de la Republica Dominicana, presidido por mi amigo Eduardo Pahíno, llevando propuestas para mejorar la vida de los emigrantes españoles, y quizás si mueve algunos hilos, el nuevo exiliado logre que tengamos Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior que llevamos esperando todo 2019 y 2020… o, siendo ambiciosos, con la ayuda de alguien que “ha hecho tanto por España”, puedan darnos audiencia en el Congreso para explicar anualmente nuestras necesidades, propuestas y nuestra labor como órgano consultivo del Gobierno. Quizás así pueda seguir “sirviendo” a España.

Para la salud mental será importante también que haga amigos en su nuevo destino, para que la soledad que afecta a muchos de nuestros emigrantes, especialmente los que han salido tras la crisis de 2008, no le afecte demasiado a él, aunque todos los rumores siempre le sitúan viviendo en casoplones de amigos. Allí no tendrá problemas para pagar fianzas abusivas, ni corre el riesgo de que la casa elegida esté en condiciones deplorables, o le cueste el 70% de su salario… pero con sus ahorros y edad no tendrá problemas, ni tendrá que buscarse trabajo como el que muchos de los mayores en el exterior han de seguir llevando a cabo para complementar sus escasas pensiones. A él no le preocupará el Plan Retorno.

Pero quizás yo este confundido y ese exilio no sea parecido al exilio por el que pasaron Ayala, Rosa Chacel, Alberti, o León Felipe… que bien explicó el zamorano León Felipe aquello de: “Hay dos Españas, la del soldado y la del poeta”.

De hecho, este “exilio” quizás dé la razón a algunos versos del exiliado forzoso, Valtonyc, y uno que sale deje la puerta abierta para que otro vuelva.

Todo este manual es importante a seguir como exiliado o emigrante… ahora, si en realidad ha huido, cambia la cosa… pero para él, no crean que mucho.