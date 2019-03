Manual para 'celebrities' que se meten en política

EL HUFFPOST

A por los votos… y con un famoso en tu lista. Los partidos están cerrando sus listas para las elecciones generales del 28 de abril y las europeas, municipales y autonómicas del 26 de mayo. Y un objetivo se repite: pescar a celebrities, deportistas y empresarios para atraer al gran público. Nombres como Miguel Abellán, Pepu Hernández, Marcos de Quinto, Pablo Montesinos, Eduarne Uriarte, Cayetana Álvarez de Toledo, Juan José Cortés… llenarán las papeletas. Pero ahora toca bajar al barro. Y la política no es sólo poder y un cartel con una gran sonrisa... Es pura guerra, presión, cuerpo a cuerpo, buena cara mientras se rabia por dentro. Así que nosotros les hacemos un cursillo acelerado (y gratis) para pelear de la mano de algunos de los asesores políticos más reconocidos. Prepárate para los medios: Esta es una de las primeras recomendaciones que le vienen a Verónica Fumanal. En el argot del gremio: media training. A partir de ahora les van a perseguir los ávidos periodistas las 24 horas del día buscando un titular. “Tienen que saber cómo enfrentarse a los medios y a los distintos tipos de comunicación”, indica, a la vez que precisa que no es lo mismo una rueda de prensa que un mitin o una entrevista. “Uno no puede preparar el mismo mensaje para los distintos tipos de actos”, apostilla. Y apunta este consejo: “Definir perfectamente tu imagen pública y cómo descodificar en mensajes político, titulares, fotografías y en tu agenda”.

EFE

Sujeto, verbo, predicado: Esto les repite constantemente Ana Salazar a sus asesorados. Que quede bien claro, reitera: “Sujeto, verbo, predicado”, “sujeto, verbo, predicado”, “sujeto, verbo, predicado”. ¿Se te ha grabado? Pues es la teoría de esta experta: “Lo importante en un discurso es que tienes que colocar tres frases y repetirlas hasta la saciedad”. Y aquí pone algunos ejemplos para los novatos: “Hay gente que lo hace bien, como Inés Arrimadas”. “Carmena también, es muy difícil pillarla en un renuncio”, agrega, a la vez que insiste en que Artur Mas también era bueno en este sentido. “Y Pedro Sánchez lo utiliza también bastante bien”, apostilla. Haz un máster acelerado de partidos: Aterrizan como independientes, pero deben entender la “complejidad” interna de las formaciones, relata Toni Aira. “A la gente que no viene de la política se le escapa esto muchísimo y es un factor determinante para saber si tiene detrás a un partido o en frente”, ilustra, para luego recordar que los adversarios los suelen tener los dirigentes “en la bancada de atrás y no en la de delante”. Y es que muchas celebrities, indica, se han hecho así mismos y no saben luego cómo entrar en la vida dentro de las formaciones. El individualismo no vale dentro. Por ejemplo, explica, si los nuevos candidatos pasan de las agrupaciones locales, “luego les dicen que se va a movilizar Rita el día de las elecciones”. “Ahí tiene un problemón”, advierte. Rodéate de un buen equipo: Fumanal cree que los neófitos deben tener cerca a gente que les ayude con la comunicación y con asesoramiento político. “La persona que viene de fuera no tiene la sensibilidad y los criterios que se demandan”, argumenta. En este punto recuerda el caso de Ruth Beitia y sus polémicas declaraciones de “se debe tratar igual a un animal maltratado, una mujer y un hombre, todos somos seres humanos”. El fichaje de Pablo Casado en Cantabria no pudo soportar la presión unos días y se retiró. Fumanal lo analiza así: “Si dice eso en un bar con amigos, no pasa nada, pero la exposición y el foco mediático hicieron esas declaraciones inasumibles”. Lo que necesitaba, hilvana, era un equipo que le hubiera aportado “una visión política”.

Cambia tu vara de medir: “No funciona igual en política”, dice Fumanal. Lo ilustra de esta manera: “Cristiano Ronaldo va a declarar por evasión fiscal y hay gente en la puerta para pedirle autógrafos en los juzgados. Sin embargo, esto en el mundo de la política es intolerable”. “Les prepararía para que supieran que van a ser distintos los criterios que regían cuando tenían éxito, que les habían servido y que les daban una imagen positiva”, explica. Avisa de que esto afecta hasta su vida personal: “Por ejemplo, a nadie le extraña que un deportista o un entrenador tenga un buen coche y vaya a comer a un buen restaurante, pero eso en política no está bien visto. Refuerza el estereotipo y el estigma de que la clase dirigente tiene privilegios”, manifiesta. Y les reitera a los nuevos aspirantes: “A la clase política no se le permite ser privilegiada”. Cuida el lenguaje, pero no pierdas frescura: “No lo podemos decir todo de la misma manera que como cuando eras una estrella del deporte o un gran empresario”, recomienda Aira, pero advierte de que también es malo el total encorsetamiento. “El caso más evidente fue el de Manolo Pizarro -que fichó como ‘número dos’ de Mariano Rajoy en 2008-, no había que reprimirlo tanto, al final se desdibujó la gracia del personaje”, insiste. Pasa muy a menudo, prosigue, “se coge al independiente y se acaba por hacerle perder el brillo y ese punto de frescura”. “No caería en eso, hay que conjugarlo, pero advertirle de que la refriega política y el factor mediático no premian tanto el acierto como penalizan la patinada”, puntualiza. Es la propia vida: “al final las interpretaciones son libres e interesadas en este mundo. Si has triunfado en el ámbito privado, pues bien, pero aquí tiene repercusiones, estás más expuesto”.

Prepárate para tus antiguos tuits y tus temas “fuego”: Aira en este punto llega a aconsejar hasta un “barrido” de tuits antes de saltar a la arena política. Y cuidar escrupulosamente tus redes. Además, el candidato debe contar, añade este experto, los temas “fuego” a sus asesores: cuestiones económicas, amistades… A la vez que él y su entorno deben informar sobre su personalidad y anécdotas para que los colaboradores puedan “elevar” el personaje. Y una exigencia: que “sean sinceros” con su equipo de campaña. Para saber cómo salir a responder y cuándo si hay un escándalo: “que no parezca que callas y si ya lo tienes pensado de casa, mejor”.

Estoy por un referendum pactado siempre que sea “a la canadiense”, permitiendo que regiones dentro de Catalunya puedan (a su vez) no independizarse si, así, democráticamente lo deciden. Espero que no me salgan ahora con que Cataluña es “indivisible”... #byeTractoria — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) 11 de febrero de 2018