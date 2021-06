Manuel Ríos San Martín: "No podemos negarnos a ver películas porque son machistas"

La obra no puede ser más contundente con su arranque sobre las redes sociales. Tú dices que “No son una mierda” y que sirven mucho, pero ¿te piensas dos veces tus tuits? ¿Qué opinas de la cultura de la cancelación?

Yo creo que la parte negativa de las redes todos la tenemos clara, pero he conocido la parte positiva, sobre todo en la pandemia. Gente estupenda que ha ayudado mucho con hilos curiosos, datos. Hay que elegir bien a quién sigues.

Sí me he pensado dos veces más de una ocasión escribir un tuit y a veces hasta no lo escribo. He llegado a contestar a medios serios por titulares que no me han gustado y a ‘discutir’ educadamente con periodistas.

Independientemente de esto, me parece mal la cultura de la cancelación. No podemos cancelar lo que ha ocurrido. No podemos aplaudirlo, pero tampoco ocultarlo ni negarnos a ver películas porque son machistas. Especialmente en las cosas cosas relacionadas con el arte hay que ser abierto de mente y poder debatir. Debatir es otra cuestión. No dejar hablar a alguien en una universidad, por ejemplo... Yo suelo decir que de Hitler para abajo, debato con cualquiera.

A mí me han llegado insultos, he respondido bien y a los cinco tuits estábamos charlando con normalidad. Bien es cierto que yo no he sufrido los problemas que están sufriendo actrices, modelos... generalmente son mujeres las que sufren los haters más agresivos, lo que me parece más terrible si cabe.