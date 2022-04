Manuel Valls no puede ser más claro al definir lo que supondría un pacto de gobierno con Vox

“Es posible. Por supuesto. En este mundo de la postverdad, de sociedades menos verticales donde las izquierdas y las derechas la gente no sabe muy bien lo que son, donde hay populismo, donde hay demagogia de parte de partidos que no gobiernan o no han gobernado pues sí. Es posible. Tenemos que reconocer que en España casi pasa. El sorpasso al PSOE por Podemos y el sorpasso al PP por Ciudadanos hubiera podido provocar eso”, ha comentado Valls.