Manuela Carmena interviene en directo y deja claro si se presentará a las elecciones madrileñas

“A todos les tengo muchísima consideración y me gustaría que buscaran alguna manera de llegar a acuerdos entre ellos y de formar una buena candidatura para el futuro”, ha destacado. Además, ha hecho hincapié en que ya dijo que no, que se iba de la política activa y así seguirá.

Además, ha añadido que le ha disgustado conocer las declaraciones de Higueras porque considera que “son ganas de confundir”. “Tenemos que procurar aclarar, ayudarnos y no llevar a cabo declaraciones que no son ciertas”, ha matizado.

“Me he enterado esta mañana y me he llevado un buen disgusto porque no son maneras y hay un afán con encuadrarme en uno de los dos grupos y yo no estoy en ninguno”, ha expresado, asegurando que lo que no quería es que se produjera la escisión entre ambas plataformas.