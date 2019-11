La comentada frase de Manuela Carmena sobre Irene Montero en el último mitin de Más País

Manuela Carmena fue uno de los platos fuertes en el mitin de cierre de campaña de Más País, la formación liderada por Íñigo Errejón.

Su discurso fue uno de los más esperados y aplaudidos y sorprendió con la frase con la que lo terminó.

Porque Carmena citó a Irene Montero, portavoz de Unidas Podemos, formación de la que salieron muchos de los candidatos del partido de Errejón, incluido el propio aspirante a la Presidencia.

Lo hizo recordando lo que dijo la dirigente del partido morado en el debate celebrado en LaSexta este jueves:

“Quiero acabar diciendo una frase del debate de ayer que me pareció muy positiva de la señora Irene Montero. Me parece muy importante porque ella, en un momento determinado, cuando desde la derecha extrema, hablando de vivienda, se llegó a decir que lo mejor era que los propios constructores construyeran por su cuenta, sin que la administración les molestara. (...) Irene Montero estuvo muy hábil, muy consciente del papel de la izquierda porque les dijo: señores, si ustedes quieren que todo lo hagan los demás y que lo haga la iniciativa privada y las empresas, ¿para qué quieren ustedes estar en el Gobierno? ¿Para qué quieren hacer política?”.

Carmena aseguró que lo que dijo Montero era “muy acertada” y agregó lo siguiente:

“Quiero citarla porque quiero que todo el progreso nos sintamos hermanos, que toda la izquierda se sienta hermana. Que sienta que tenemos los mismos objetivos y que no nos dejemos engañar por dimes, diretes, insultos y todo lo demás. No. Lo que importa es que todo Madrid, que toda España vote progreso. No somos sectarios, no nos importan las siglas, nos importa el progreso, que ha traído más luz a la humanidad y que traerá más porque lo necesitamos”.