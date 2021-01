Manuela Carmena, muy clara sobre Pablo Iglesias: le bastan tres palabras

Preguntada por este asunto, Carmena se muestra muy clara: “Es un disparate”.

La exalcaldesa de la capital dice que no puede “comprender cómo una persona inteligente y bien formada” como Pablo Iglesias “puede decir una cosa que no tiene base ninguna”.

“Me parece que hay un nombre para las personas que en un momento concreto deciden no cumplir las responsabilidades judiciales que tienen en un contexto democrático. En una democracia, si uno no se presenta ante los tribunales, el nombre exacto es el de prófugo, no es el de exiliado”, ha asegurado Carmena.

“Jurídicamente es así”, prosigue la exregidora madrileña, quien cree que “no tiene nada que ver con lo que significa lo que fue la dictadura de Franco después de la terrible Guerra Civil, en la que lo que se hace es que se cambia el sistema y se lleva a cabo una destitución de todas las estructuras democráticas, se abolen todos los elementos de los derechos esenciales de los individuos, y se hace un marco en el que es imposible vivir en un contexto que es antidemocrático”.