Manuela Carmena sorprende al hablar así de Ayuso: da una de cal y una de arena

Manuela Carmena ha sido la invitada de este fin de semana de Estirando el chicle, el podcast de las cómicas Carolina Iglesias y Victoria Martín en Podium Podcast.

La exalcadesa de Madrid ha participado en un programa dedicado a la vejez en el que ha hablado de cómo lleva ella tener la edad que tiene, de su paso por la política municipal y hasta de Isabel Díaz Ayuso.

Al poco de empezar el programa, Iglesias le ha dicho a Martín en tono de humor que tiene “la cara de Ayuso”. “Me parezco muchísimo pero no en el sentimiento”, ha replicado la cómica.

En ese instante, Carmena ha dado su opinión sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid: “Oye, es una chica muy simpática. Es simpatiquísima. ¿Sabes lo que pasa? Que es una política que habla normal. Quiero decir, que luego lo que dice son cosas que no nos gustan nada, por lo menos a mí, porque dice muchas ‘mentirotas’ y muchas que no son verdad y unas cosas de extrema derecha que te echas a temblar”.

Ha proseguido Carmena diciendo que “su manera de ser es normal”. “Dices podría estar de cañas conmigo si solo bebiese”, ha apostillado Carolina Iglesias.

“Es que cuando eres simpático eres simpático. Puedes ser de extrema derecha y simpático. Las dos cosas no están reñidos. Está reñido porque esto de los partidos lo llevamos a una cosa muy exagerada. Está reñido que uno sea a la vez del PSOE y del PP porque parece que no puedes ser de más de uno, es como las religiones: uno no puede ser maometano y católico a la vez. Pero en la vida sí que se dan esas mezclas y uno puede ser simpático y de extrema derecha. No es incompatible”, ha finalizado la exalcaldesa de Madrid.