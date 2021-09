La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha sorprendido al mostrarse muy crítica con Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España.

“En todo esto de pronto surge una cosa que a mí me dejó muy preocupada. Yo estimo a la ministra Ribera, y me parece una persona con un nivel de conocimiento extraordinario, pero que no está actuando con acierto en esta última temporada”, ha asegurado en Hora 25, de la Cadena Ser.

“Aparte de demostrar su incapacidad, su impotencia, habla de nada menos que la empatía social y creo que hay que tener mucho cuidado. La empatía ha sido uno de los elementos determinantes de la evolución de la sociedad”, ha reflexionado Carmena antes se rematar: "¿Cómo es posible que la señora ministra no haya tenido reuniones con todos los CEO de las correspondientes empresas eléctricas y no se haya dado cuenta de cuál es su postura?”.