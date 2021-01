La confesión de Carmena sobre su polémica cabalgata: "No me gustaron los trajes"

“La verdad es que a mí también me sorprendieron un poco los trajes porque yo creo que fue mi nieta la que me dijo ‘mamá’ parecen cortinas del cuarto de baño”. Sinceridad ante todo. Esta es la confesión que ha hecho ahora Manuela Carmena sobre la polémica cabalgata de Reyes durante su primer año de mandato de alcaldesa.

Carmena lo ha contado durante una entrevista enLos felices veinte, en Orange TV. ¿A ti no te gustaron?, le han preguntado a la exalcadesa, que ha respondido: “Qué va, si no los había visto. Es decir, a mí no me gustaron. No me gustaron”.

“Me sorprendió un poco, no me gustaron mucho. Era gente creadora, no me parecía nada... No vas a imponer tu criterio, tú estás de alcaldesa”, ha señalado además, para luego quitar entre risas hierro al asunto: “Era una compañía de artistas extraordinaria, ya está”.

¿Se quedará más tranquila Cayetana Álvarez de Toledo o todavía no se lo perdonará?