Mar Torres, exnovia de Froilán, denuncia amenazas en Instagram: "Hay mucha gente mala"

Con la familia real sumida en todo un caos y polémicas desde la salida del rey Juan Carlos, la que fuera novia de Froilán, la influencerMar Torres, ha reaparecido entre los medios.

La joven estaba cenando con un amigo cuando se ha topado con las cámaras que han conseguido que Torres haga unas declaraciones. Lo primero que ha respondido es que está soltera de nuevo, tras una breve relación veraniega con José Hernández.

Al ser preguntada por la situación de la monarquía, la heredera del imperio El Pozo ha sido contundente: “Se apoya, siempre se apoya”. Sin embargo, una joven empezó a increparla mientras declaraba a los medios por lo que ha confesado que no es la primera vez que le pasa y que ha tenido que denunciar acoso en Instagram, donde acumula más de 40.000 seguidores.

“El otro día puse una denuncia porque me amenazaron en mi Instagram. Así que, por favor, que no me tenga que ver en la situación de poner otra denuncia. Esa chica se ha puesto agresiva, no sé si lo habéis grabado, pero se ha puesto agresiva y no quiero verme en la situación de poner una denuncia”, ha señalado.

Tras el incidente, la joven ha avisado a los periodistas y les ha pedido no dar credibilidad a “gente mala” y “envidiosa”. “Solo os pido una cosa que lo que os diga la gente por ahí no hagáis ni caso. La gente se pone a gritar, la gente es un poco loca. Os pido por favor, hay mucha gente envidiosa, mucha gente mala, os pido por favor que mantengáis la compostura”, ha añadido.